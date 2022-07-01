新北市板橋區縣民大道一段今天凌晨2時許（1日）凌晨發生一起離奇車禍意外。一輛砂石車停放在一處地下管路配電工程工地旁，因擋住施工路線，現場人員因找不到砂石車駕駛，於是請一旁駕駛的兒子協助移車，未料才剛往前移動，現場人員卻發現，駕駛竟然倒臥在砂石車下方，身體慘遭輾過，警消獲報後趕往搶救，已發現劉姓駕駛已生命跡象，經送醫後仍不治，警方正在調查這起離奇的意外事故。

根據調查，意外事故發生在縣民大道一段與重慶路口，凌晨時當地正進行地下配電管路工程，現場施工人員與義交暫時封閉一個車道，但剛好一輛砂石車停放在旁，擋住施工路線，義交於是前往尋找駕駛移車，剛好劉姓駕駛的兒子也在場，見父親不在，於是立刻上車協助移車，但車子才剛開動，一旁人員卻驚覺劉姓駕駛遭輾過倒臥車底，現場滿是鮮血。

警消到場時，劉男已無生命跡象，經送醫後仍傷重不治，駕駛的兒子並無酒駕，但因為肇事原因離奇，警方目前也正在調查釐清。