金管會宣布完成純網路保險公司申請及經營相關4項法規修正，將於今年8月起至10月底開放業者申請設立。保險局長施瓊華表示，目前以中信金、富邦金2家業者較積極詢問，明顯較有設立純網保意願，至於外商壽險目前則尚未接獲詢問。

金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，去年12月21日宣布開放設立純網保政策，並陸續完成與其申設及經營相關的4項法規修正，於6月29日發布施行。

依據「保險業設立許可及管理辦法」規定，金管會公告自今年8月1日至10月31日受理純網保申請設立，並公告共19項申請書件，以利業者作業規畫及準備。受理申請期間截止後，預計審查期間為5個月，意即最快明年才有機會看到純網保在台開業。

金管會指出，純網保審查重點包括申請者財務能力、發起人／負責人／大股東適格性、營運模式可行性、保險商品創新性及管理機制妥適性等5大重點，歡迎具可行營運模式及創新商品規劃的業者提出申請。

施瓊華表示，目前只有中信金、富邦金明顯較有申設意願，但並不確定一定會送件，同時有評估考慮成立審查委員會，但純網保不同於純網銀，並沒有家數限制、也有可能掛零，主要著重於營運創新模式可行性、公司是否能在創新模式下持續營運。