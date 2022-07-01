金管會保險局長施瓊華表示，12家產險公司已順利在6月30日完成200多萬件的在途防疫保單核保審核，迄今防疫保單有效契共543.3萬件。同時，提醒民眾留意可能有3種情況，產險公司近2日將陸續核保出單、或回覆不同意承保理由。

對於防疫保單理賠是否影響財務，施瓊華表示，12家產險公司中4家預估6月底資本適足率（RBC）恐觸及200％門檻，國泰世紀產險及中信產險已啟動增資計畫，另外2家則預計下半年進行增資。另外，國泰世紀及兆豐產險已申請收回淨值項下重大事故特別準備金。

施瓊華說明，第一種是無問題核保通過，近2日將陸續出單。第二種是照會需補件，大多數補件後應可完成核保出單。第三種則是不符合核保原則，近日將寄發不同意承保通知給客戶。

施瓊華對此感謝產險公司努力，指出自4月初短期內大量湧現200多萬件投保需求，產險公司過去從未出現這麼多核保審核需求，由於核保理賠人員需具專業資格，短時間很難大幅擴增人力，產險業相關員工幾乎連假日都在加班，總算在期限內全數完成核保。

對於外界批評防疫保單像賭博，施瓊華表示，保險局及保險業者均應虛心接受並反省，但就2020年推出防疫保單時，當時新冠肺炎被列為第5類傳染病，並依相關法規採行嚴格防疫措施，對民眾經濟生活確實產生影響。

因此，針對民眾可能出現的收入減少及支出增加，保險公司據此設計防疫險及疫苗險等商品，有其相關背景脈絡，主要提供民眾風險移轉管道，在面對可能風險下多一層保障，施瓊華認為「保險公司已發揮社會安定功能」。

施瓊華表示，今年疫情出現變化，民眾投保需求大量湧入，保險公司短期內無法核保完畢，大量在途申請超過整體風險胃納量，導致後續一連串投保及續保爭議。但保險公司是依據各種風險管控方式設計相關商品，因此認為「防疫保單和賭博沒有關聯」。

施瓊華表示，金管會後續將督促保險公司本於公平待客原則，盡快進行相關理賠作業。對於核保、續保及理賠產生的相關爭議，金管會也會請評議中心積極處理申訴案件，讓民眾爭議盡快得到解決。