金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，受防疫保單之亂、新台幣匯率急升等利空罩頂，2022年5月壽險、產險業雙雙轉虧，稅前分別虧損達71億元及162億元，合計大虧233億元，而產險業前5月更因此轉虧、稅前虧損達96億元。

金管會統計，新台幣匯率前5月貶值4.97％，使壽險業出現5766億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損4311億元及換匯成本402億元、加計提列外匯準備金863億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益190億元。

其中，新台幣匯率5月急升達1.43％，使壽險業出現1877億元匯損，在避險工具收益1430億元、扣除換匯成本89億元後，繳出1341億元避險收益，加計收回外匯準備金203億元回沖後，使單月淨匯損控制於333億元。

不過，受防疫保單之亂及股債市巨幅波動等利空因素干擾下，壽險業前5月稅前淨利1695億元，年減達525億元或23.6％，產險業稅前虧損達96億元，較去年同期獲利93億元大減189億元，較前4月獲利66億元大幅轉虧。

其中，壽險業及產險業5月雙雙轉虧，壽險業5月稅前虧損71億元，主因新台幣匯率5月下旬急升造成淨匯損，以及股債市獲利空間不大。而向來獲利穩健的產險業，稅前更大幅虧損達162億元，主要是受到防疫保單之亂影響。

而壽險業淨值截至5月底為1.64兆元，月減520億元或3.06％、年減達8102億元或33％，產險業淨值為1278億元，月減186億元或12.7％、年減197億元或13.4％，雙創2年新低，使整體保險業淨值降至1.77兆元，月減706億元或3.83％、年減達8299億元或31.9％。

對於保險業今年以來淨值一路下滑，保險局長施瓊華分析主要受3大因素影響，包括俄烏戰爭導致壽險提列持有俄債帳面價值減損，國內外股市震盪加劇，美國聯準會及台灣央行升息、債券殖利率揚升導致未實現評價利益減少。

不過，施瓊華指出，現行保險業資產採公允價值衡量，負債面則採固定利率、待接軌IFRS 17才會以公允價值衡量。實際上在利率走升時，保險業負債缺口會縮小，即負債若真實反應升息，壽險業淨值不會像現在看來這麼低，升息對壽險業長期實為有利影響。