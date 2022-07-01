藝人吳婉君在八點檔《炮仔聲》飾演吳家雯（COCO），被人欺負後換身分霸氣回歸，憑藉著該角色一炮而紅，戲外她身材火辣，時常透過社群平台分享生活，被許多粉絲視為八點檔女神；近日她在拍攝八點檔《一家團圓》，便和粉絲分享劇組提供的便當，不過這個份量讓許多人傻眼「真的假的！可以這樣吃。」

吳婉君近日拍攝電視劇《一家團圓》，她在社群平台發文寫下：「我剛剛肚子很餓，就偷吃了棚內的便當，結果才吃兩三口就被抓去錄影了！現在放飯了，外景的便當看起來很好吃欸，所以⋯⋯⋯⋯⋯⋯我通通要吃」，並附上好幾個笑哭的表情符號，更秀出自己大嗑便當的樣子，仔細一看有菜有肉，飯量也很多，感覺普通人一個便當就能吃飽，另一個便當也是配菜豐富，可以看到不少肉片跟番茄炒蛋，吳婉君開心對著鏡頭自拍，這麼能吃讓粉絲非常驚訝。

不少粉絲留言「吃那麼多白飯，還那麼瘦，真是羨慕啊！」、「妳那麼瘦二個便當怎麼吃的下啊！」吳婉君身材嬌小纖細，因此許多人都以為她會是小鳥胃類型，也有粉絲認為就是要吃飽「便當看起來也太美味了，小公主要多吃點，吃飽飽才有體力背劇本」、「身為吃貨～吃飽最重要」、「妳的便當看起來很豐富欸」、「我也還沒吃，看到都餓了」

吳婉君曬出一日晚餐。（圖／吳婉君facebook）

劇組好友黃玉榮留言調侃：「哈哈哈哈我的便當也可以給妳哦」吳婉君巧妙回覆：「我捨不得你餓」，女星黃瑄也證實：「妳真的吃兩個耶」