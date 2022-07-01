台灣女優吳夢夢在成人界打滾6年，日前接受BBC專訪，被冠上「台灣第一女優」頭銜，開始經營YouTube頻道的她，在分享AV女優拍片報酬後，也親自解答男優價碼，更點出身為一名男優必須具備的7大條件。

吳夢夢在YouTube頻道「思春社」指出日本AV女優共1萬多人，但能和她們實戰的AV男優僅70人，接著指出當AV男優是個「苦力活」，因為是非常需要勞力的工作，接著指出做為男優的必備條件，分別是「敢露臉、滿18歲、住在片商城市附近、發通告時找的到人、不遲到、敬業」，最重要的是片商要求硬的時候就要硬，不過卻是最難做到的條件，特別是腳本需要2-3次本番時，對男優體能更是一大考驗。

吳夢夢親揭AV男優價碼及6大必備條件。(思春社YouTube)

吳夢夢表示AV男優分為很多層級，在台灣無法和女優性愛的「汁男優」價碼是2000元，如果躍升成「正式男優」約莫6000元到1萬元，至於片商的專屬男優則是一部1萬5千元，接著提到日本AV男優清水健曾在節目中把男優分成金字塔6個等級，最低階3層是無法和女優實戰，價碼則落在800-3600元。

至於位在上面三層的「一般男優」，一部片約台幣7000元，可以和知名女優合拍片，也是需求人數最多的「印花男優」，一天換算下來約1萬7千元，也是人氣男優的象徵，至於最上層的「頂級男優」不僅能和知名女優共演，還能開箱對方第一次，月收入落在55萬到68萬，在日本僅有少數20人為代表。