大陸中共《人民日報》1日報導，香港特別行政區第六任行政長官李家超 1日發布微博稱：「這個早上，我有了新的使命，也趁這個機會作新嘗試，在社交媒體展開新一頁。藉著線上分享日常工作和生活點滴，希望能夠加強跟市民的互動，讓我們攜手協力，同為香港譜寫新篇章。」

早先BBC中文網報導，今年4月間，李家超為了參選香港特首，在YouTube、Instagram、臉書等社交媒體平台開設了帳號。但因為遭受美國制裁相關政策被停用。香港媒體普遍認為，YouTube的母公司谷歌（Google）決定終止李家超YouTube帳號，臉書母公司Meta卻繼續容許李家超在臉書和Instagram開設帳號，主要的分別在於YouTube有機會在李家超的視訊投放廣告，之後向李家超支付廣告費，而臉書沒有這個功能。

中國外交部於4月21日回應事件時批評，谷歌以遵守制裁為藉口，甘當美國政府干涉別國內政的政治工具，是「完全錯誤無理」，對此堅決反對。