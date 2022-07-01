【政新鮮】柯志恩出線挑戰高雄市長 楊志良讚2點：比我更適合

年底九合一選舉逼近，國民黨中常會已通過徵召提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。先前也曾表態有意參選的前衛生署長楊志良，昨(6月30日)受訪表示祝福，並讚賞柯志恩比自己更適合，所以柯願意出來衝，非常好，「我也祝福她」。

楊志良接受本網節目《政新鮮》專訪時表示，國民黨原來是最大的參選黨，現在受到很多的挑戰，高雄自從前市長韓國瑜以後，好像這個國民黨沒有什麼人願意在高雄挑戰民進黨，這樣子很難看嘛，桃園大家搶著要，高雄現在也很多人出來、大家互相挺，沒有互相來內亂，「我在私底下在跟黨裡面交換意見，我就覺得只要柯志恩願意出來，那大家來支持嘛，如果她有邀請我，我也願意共襄盛舉」。

談到自己未獲徵召，楊志良說，個人覺得柯志恩可能比他更適合，陳其邁有他的優缺點，但綠營是很虛的，是很不務實的，它只會用1450做內宣，拿老百姓的錢去做大內宣，反正任何人要挑戰民進黨我都非常贊成。他分析，「陳其邁雖然有公衛背景，但公衛實在太弱，很多地方可以拿這個來修理一下這位老弟」。

是否代表會助柯志恩一臂之力?楊志良回應「是，願意，當然我們要尊重柯志恩自己的想法，跟其選戰的重點，如果她來找我，我很樂意」。