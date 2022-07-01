一名網友上月30日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，照片中，一輛掛著軍用車牌的特斯拉轎車正行駛在國道上，車牌上寫著「軍B」，該名網友拍下後PO網，還忍不住開酸「軍用預算大概都花在這裡了」，未料卻引起大批網友狂酸「一顆飛彈都能買多少輛了，你有事嗎」。

原本該名網友要討拍，未料卻引起超過2千名網友反酸，紛紛留言表示：「對軍購案來看，這輛真的只是九牛一毛」、「所以版主要努力賺錢，不然您就只能羨慕了」、「公司車都有看過特斯拉了，守護國家的國軍為何不能開特斯拉？」、「要不然是要叫國軍開裕隆尖兵嗎？」。「一顆飛彈都能買多少輛了，你有事嗎」、「行政用車很棒啊，這樣也要酸」。

事實上該名網友可能不知，國軍早已遵循行政院「推展經濟能源政策」，包含憲兵指揮部等數個單位，多年前就採購電動車大廠特斯拉（Tesla）Model 3作為行政用車，供勤務運輸等用途使用，也讓我國軍成為全世界第1個將特斯拉作為軍事用車的軍方單位；同時，官兵也可藉由先進的科技系統，判斷車身周邊障礙物的距離，防範潛在碰撞事故及輔助停車，增進行駛安全。

國軍配合政府節能減碳政策，選購包含壁掛式充電座在內的特斯拉電動車，充電後續航里程約可達560公里，加上車款有兩個獨立的電動馬達，每個馬達僅有單一活動零件，降低車輛保養成本，並最大化車輛可靠性、耐用程度，以節省公務資源，以及降低油車所造成的環境負擔。基此，Model 3加入國軍擔任行政車輛，可說是符合當今時代的電能、智慧車輛發展趨勢。