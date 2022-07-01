家中經濟大權該有誰來管，不少人爭論不休。一名男網友透露，他將所有薪水上繳給小他14歲的老婆，每天領250元的零用金度日，某天和同事聊天，才發現他的零用錢竟然是整個工廠裡面最高的，而他也分享了為何心甘情願讓老婆管錢的原因，不少網友看完大讚感動，上萬人狂讚娶到好老婆。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，剛剛上班無聊的時候，跟工廠的同事聊道說，已婚男人的尊嚴「零用錢」，他老婆每天給250元，竟然是全工廠裡面最高的，還有人只領100元的。

男網友透露，他會接受領零用前的生活是有原因的，他的老婆比他小了整整14歲，在老婆18歲的時候，倆人就在一起了，當初她剛離婚滿2年，沒錢也沒房，自己開的店也倒了，還因為前妻而背了160萬的債務，為了還錢他早上在碼頭做粗工，晚上則去居酒屋兼職，不但累壞了身體，還有好幾次差點想不開。

男網友指出，每一次都是現在的老婆把他拉回來，努力緩解他的情緒，看著當時還是女友的老婆陪他辛苦打拚，想吃什麼不敢點、想買什麼都捨不得的樣子，讓他很難受提出要分手，但老婆都堅定的留下來，還告訴他「只要累個幾年就過去了！」最後在倆人交往3周年的時候，他終於還清債務，同年也向對方求婚。

男網友坦言，如今讓老婆管理所有的薪水，算是對老婆的補償，畢竟當年他們交往的時候，因為錢的問題，而無法帶對方去做很多情侶該做的事情，而且從年紀來看，他肯定會比老婆先死，因此希望可以多留一些錢給他。

不少網友看了大呼老婆很棒，願意陪你吃苦的女生不多了。「250真的很高，可以偷存私房錢」、「你現在的老婆，真的挺不錯的，要珍惜」、「「這種老婆人間稀有，這年代好女人壞起來就會變有錢，會想吃結婚苦的太少了」、「遇到很好的女人，不要辜負她」、「好好珍惜現在的老婆是真愛無誤」。