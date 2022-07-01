今天在大聯盟場上傳出令人心碎的消息，我國旅美好手張育成遭海盜指定讓渡(DFA)，這是他本季第二次，前一隊是守護者。他在海盜累積出賽18場，42打數7支安打，雖然較守護者的表現略有起色，但打擊率仍是低迷的0.167，而張育成目前將走完指定讓渡程序，一周後有可能被球隊直接釋出。

We have activated INF Tucupita Marcano from the COVID-19 injured list and designated INF Yu Chang for assignment. — Pittsburgh Pirates (@Pirates) June 30, 2022

在海盜張育成出賽18場，42打數僅敲出7支安打(1轟、1二壘安)貢獻2分打點，有4次保送上壘，但還是苦吞了18K，打擊率僅.167，近7場比賽14打數僅2安打吞下5K，在球隊的地位早岌岌可危，今天海盜官方推特發文表示會將馬卡諾(Tucupita Marcano)移出確診名單，然後指定讓渡張育成。

張育成是本季大聯盟唯一的台灣選手，開季擠進守護者28人名單，不過他的表現相當低迷，出賽4場10打數沒有任何安打，吞下7次三振，也沒選到保送，各項數據全掛0，5月底遭球隊指定讓渡，但很快就被海盜納入麾下，在6月8日敲出本季首安、14日敲出首轟，可惜整體表現仍不佳。