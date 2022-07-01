新竹市長林智堅將到桃園參選，媒體詢問桃園市長鄭文燦如何安排競選行程？鄭文燦表示，已經做了非常縝密的安排，地方行程包含社團、行腳，相信林智堅已經做了8年的市長，對地方生態可以很快上手。他也說，已經有行程已經低調進行中。

鄭文燦今天出席行程時，媒體詢問，未來有沒有怎麼安排，讓林智堅市長在桃園跑他的競選宣傳行程？鄭文燦說，已經做了非常縝密的安排，地方的行程包括各類的社團、地方的行腳。他說，林智堅已經做過了8年的市長，對地方的生態很快可以上手，目前已經有一些行程在走了，只是說比較低調進行。鄭文燦補充，新竹交接以後，會在7月上旬展開公開的行程，桃竹團隊都很有默契，且對於城市的治理擁有一樣的價值、一樣的DNA，相信林可以很快的上手。

媒體又問，拜訪是有要包含國民黨籍的議長？鄭文燦又說，拜訪行程公開或私下都會安排，哪些行程就等他後面再來說明。