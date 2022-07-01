PTT網友發文、回應。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土疫情有逐漸走下坡趨勢，強制口罩令是否該繼續引熱議。指揮中心發言人莊人祥6月28日表示，目前口罩策略維持到7月都不太會變動，此說法讓大批PTT論壇網友不滿，質疑歐美國家都沒強制戴口罩，反觀台灣防疫政策卻不倫不類。有網友則回應，一切恐都與選舉有關，不僅利於候選人年底發送口罩，政府更能降低遭批防疫不力的風險。

網友6月28日在PTT論壇發表文章《還在強制口罩是為了什麼？》內文指出，看起來指揮中心還沒打算解除口罩禁令，這讓他相當不滿，認為4月之前強制戴口罩說是為了防疫就算了，但4、5、6三個月台灣官方染疫通報350萬以上了，用流行病學去算黑數可能早就破千萬染疫也就是過半人口了，國外也有研究認為口罩對於防Omicron沒絕對作用；台灣一開始不信最後卻也是大爆發三個月300多萬人確診，現在看起來7月還是要強制人民戴口罩，質疑「到底現在還戴口罩的意義在哪？」

此文連日來引發熱烈討論，有網友認為，以往選舉送一堆東西都怕沒人用，但現在一直口罩強制令，讓很多想要選舉者只需要送口罩即可，更有利於選舉，然後口罩外面印上大大的候選人名字，曝光度又高，許多信奉「台灣價值」的年輕人、覺青，可能天天戴著逛街。

其他網友則回應：「真的很好笑！可以內用聚餐，戶外卻要強制戴口罩」、「口罩已經沒意義了 內用還不是打開口罩，有差嗎？」「這攸關黨的面子和選情」、「沒人戴口罩國家隊倒了的話你負責嗎」、「台灣人的層次就是喜歡這種儀式感，才會感到安心」、「歐美已經示範不戴口罩了，台灣不是凡事都要學歐美？口罩令怎不學學？一堆民進黨政治人物訪歐都『入境隨俗』沒戴口罩了」、「選舉要到了，開放口罩令可能是年底選前的德政」。也有少數網友認為：「口罩政策還是不能輕易鬆綁，沒人負得起疫情大爆發的責任」、「還是謹慎點好」、「疫情高高低低，誰知道哪天會不會又變種？口罩該戴還是要戴」。