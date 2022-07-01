香港23歲網紅周慧賢（Aqua）身材火辣是位瑜珈教練，昨(6/30)日傳出她失蹤多時，原定昨天要啟程到美國進修，沒想到今凌晨壞消息傳來，在一家五星級飯店發現她的遺體，當下不僅臥室有血跡，還一路延伸到浴室，最後在浴缸發現一大灘血及周慧賢的遺體，目前傳出她的前男友已經在律師陪同下自首。

周慧賢外型美豔、身材凹凸有致，在IG擁有近5萬粉絲，昨《香港01》報導，周慧賢原訂6月30日要到美國進修3個月，但她的父親通報從29日就聯繫不上女兒，親自到女兒家發現行李還放在家中卻人間蒸發，沒登機也不知去向，家人為此在網上發布尋人啟事，未料傳來噩耗。

報導指出，周慧賢的家人查閱監視器畫面後，發現周慧賢最後身影是和一位疑似前男友的男子一同離開家中，但前男友第一時間稱不知情，稍早在律師陪同下到黃大仙警署自首，警方後來循線在尖沙咀區的一間飯店房間發現周慧賢的遺體。

據知，警方打開飯店房門後就發現有血跡，接著在浴室發現浴缸內裝滿紅色的水，最後在水中發現疑是周慧賢的遺體被毛巾包裹著，遺體上有刀傷，推測是被刺傷後遭到放血，但實際死亡原因還需要進一步驗屍確認，而警方證實已經以「謀殺」罪名拘捕一位勞姓男子，其他細節無法透露。