IKKA-KY(2250)董事會通過以現金及股份交換方式取得Sol-Plus及其旗下日本及泰國子公司100％股權，搶攻電動車供應鏈市場。本次收購案收購總價格約為新台幣3億元，其中IKKA-KY預計增發新股不超過2,105,408股；普通股換股比率為每1股IKKA普通股交換Sol Plus 2.1611股；收購交割基準日暫定為2022年9月1日。收購案完成後，Sol Plus將成為IKKA百分之百持股的子公司。

IKKA-KY主要業務為自動駕駛(ADAS)及電動車(EV)輕量化等相關車用零組件，汽車業務比重超過60％，產品供應給日本汽車Tier1供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田（TOYOTA）超過半數以上。主力明星產品為與愛信集團合作的EPB電子手（駐）煞車系統，主攻豐田（TOYOTA）車系。

Sol-plus主要產品原以生產車用影音塑膠零組件為主，主要客戶為日本一線車用影音及電子大廠，如Sony、Denso-ten等；近年來成功開發電動車馬達相關塑膠零組件，並已打入日系品牌電動車系供應鏈，生產基地位於日本及泰國，透過生產基地貼近泰國日系汽車工廠，擁有就近供應優勢，也以日系廠商為主要銷售客戶。隨著電動車馬達開發，搭配後續IKKA-KY資源，將加強重心於車用輕量化機構件、車用電子及電裝領域的發展。

今年上半年因受半導體晶片持續缺貨及大陸封城影響，造成車廠紛紛減產因應，因此各大車用品牌滿手訂單，卻面臨無車可交窘境，連帶影響IKKA-KY今年上半年的營收表現。不過，全球主要經濟體均已逐漸開放國境，大陸也在今年6月陸續解除封城，預期下半年半導體晶片缺貨問題將陸續緩解，加上航空業重新起飛，將解決貨運量短缺的問題，預料第二季將是谷底。

日系三大車廠TOYOTA、HONDA、NISSAN陸續宣告電動車發展計畫，全球佔有率最高的TOYOTA也於宣告今年5月發表首款電動休旅車bZ4X，2022年日系電動車將急起直追。

IKKA-KY收購Sol-plus對於電動車布局將有更大競爭力，東南亞汽車市場日系品牌佔有率達90％，泰國更是日系汽車品牌生產重鎮，因此Sol-plus的泰國工廠將更完善IKKA-KY的東南亞布局，在後續電動車供應鏈上占地利之便；此外，雙方於電動車用零組件側重產品內容也不同，將可在電動車布局上達成產品互補效果，更有利於產品線及客戶群擴大。

IKKA-KY收購Sol-plus除營運互補效益，目前IKKA-KY也正規畫在日本名古屋設立第三個日本工廠，就近在TOYOTA等日系車廠供應鏈大本營，加速擴大電動車相關零組件供應。