美國昨日公布消費者支出成長減緩，美股早盤應聲下挫，道瓊工業指數下跌253點，台股早盤下跌逾150點，最低約來到14668點，台積電下跌8.5元最低來到467.5元。

權值股表現弱勢，台積電早盤最低467.5元再創波段新低，聯電最低來到38.75元，鴻海下跌2元來到107元。貨櫃三雄逆勢撐盤，漲幅超過1%，帶動台股跌幅收斂至百點以內。

台股6月最後一天終場重挫414點，台股上半年累計大跌3393點，外資累計賣超9425億元，較去年全年倍增。法人表示，短線仍未見落底跡象，預期台股維持弱勢格局。

美股4大指數走跌，道瓊工業指數下跌253.88點或0.82%，以30775.43點作收，標準普爾500指數下滑33.45點或0.88%，收3785.38點；科技股那斯達克指數挫跌149.16點或1.33%，收11028.73點，費城半導體指數下跌27.73點或1.07%，收2556.25點。