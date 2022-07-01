國民黨智庫執行長柯志恩甫獲黨徵召參選高雄市長，近來遭外界攻擊在美國置產，她昨(6月30日)在臉書直斥「側翼動作好快」，自己光明正大，用的都是自己的名字，也都有依法申報！此話一出，引發網友關注，不少網友都認為「民進黨的政治人物敢老實報嗎？」

針對近來外界攻擊在美國置產一事，柯志恩昨在臉書表示，希望自己在高雄執政，能夠給更多的女孩，更多的年輕人，有機會可以賺到足夠的錢在全世界好的地方發展工作，好的地方置產。她也說，過去政黨之間這種側翼式、模糊焦點式、抹黑式的選戰手法，可以到此為止了。

柯志恩的發文曝光後引發網友在其臉書、《Yahoo新聞》相關報導熱烈討論，分別有超過千則、四百則留言，有不少人表示，「某黨只會抹黑、造謠中傷..」、「1450網軍側翼全部出動...國家機器也會動起來？」「開始了開始了，再來是綠卡?」「人家有錢在哪裡置產，是關你X事」、「炮火來了，他們會密集狂轟，委員要撐住」、「最好是綠營人士都無錢無房」、「民進黨打別人動所有力量，查自已輕輕帶過」。