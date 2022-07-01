es，Sir絕響，香港警隊七一去殖民色彩迎來新變化。圖為香港警隊三支反恐部隊新制服。（環球時報／香港警隊臉書主頁）

大陸環球網環1日報導，香港特別行政區回歸25周年。自1日起，香港警隊將全面採用中式步操，港片中熟悉的「Yes，Sir」也將被有力的「知道，長官」取代。

不僅如此，今年七一，香港警隊迎來諸多新變化：反恐戰術部隊換裝新制服、大陸國產裝甲車「劍齒虎」正式投入使用等等。以「忠誠勇毅 心繫社會」為座右銘的香港警隊，將用嶄新面貌，繼續維護特區繁榮與穩定。

《環時》報導，「向右轉！齊步走！」走進位於黃竹坑的香港員警學院，一隊女學員從一棟建築走出，在帶隊警官口令下熟練地列隊，並喊著清脆的「一、二、一」出發。不僅是這隊學員，學院裡所有警員在日常列隊行進時都已經採用中式步操。「我們每位學員都為正式採用中式步操感到光榮和自豪！」一位陳姓護旗手學員表示，因為中式步操能體現對國家的歸屬感和民族情懷。

《環時》報導，香港員警隊員佐級協會主席林志偉表示，香港紀律部隊採用中式步操，去除了「殖民色彩」，對國家和香港特區具有象徵意義，有利於團結香港，並向外展示「香港是中國不可分割的一部分」的堅定立場，「相信透過中式步操，能夠進一步凸顯警員熾熱的愛國心，有助於強化國民身分認同，培養愛國愛港意識。」

除全面採用中式步操外，包括機場特警隊、反恐特勤隊及鐵路應變部隊在內的三支香港「反恐戰術部隊」也自1日起換裝由大陸廠商製造的新制服執勤，以新形象迎接香港回歸25周年。

據港媒報導，香港警隊三支「反恐部隊」現在穿著不同的制服在香港市區巡邏，或參與反恐演練，一般市民難以分辨出警種。警方為配合行動需要，以及讓市民更容易識別「反恐部隊」的鮮明特徵，為三支部隊新設計出統一的長袖制服，並以深藍、淺藍及淺灰色區分，機場特警隊的新制服為深藍色、反恐特勤隊為淺藍色、鐵路應變部隊為灰色。

香港機場特警組總督察孔逸娜說明，新制服由大陸廠商製造，採用立體剪裁，使反恐特警在跑步、攀爬時更加靈活。新制服有不少顯著特色，包括採用企領並繡上員警字樣；將肩章改為臂章，以免被防彈衣遮蓋，而臂章以白色字顯示警員級別及所屬隊伍英文縮寫；在肩、手肘及膝蓋有護墊袋，隊員可按需要換上軟護墊或硬護墊，另外，新制服還增加了裝載備用彈匣或記事簿的衣袋。

同樣在七一前後，香港警方今年早些時候購入的大陸國產裝甲車 「劍齒虎」也正式投入使用。數據顯示，「劍齒虎」裝甲車是香港警隊使用的第四代裝甲車，大陸警方也在使用該型號裝甲車。

據港媒報導，該裝甲車車長6.7米，寬2.36米，高3米，裝有搜索燈、催淚炮、升降照明燈、聲波驅散器等裝置，還裝備有全方位紅外線攝錄系統，車內可容納10人。該車的所有玻璃均可防彈，全車也能抵抗子彈攻擊。

香港特區政府保安局局長鄧炳強日前接受《環球時報》記者專訪時表示，香港保安局及各紀律部隊會繼續做好維護國家安全的工作，以有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，積極推進《香港基本法》第二十三條立法的工作。