財政部今日公布欠稅大戶名單，因為黃任中家族的黃任谷執行期間已經屆滿，所以所欠稅款一筆勾銷，黃任中家族總欠稅款仍逾30億元，仍是欠稅大戶的榜首，繼續蟬聯13年的榜首。

財政部及各稅捐稽徵機關依規定今日公告重大欠稅案件，今年全國公告件數計957件，金額約970.21億元，與2021年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。

根據公告的內容顯示，黃若谷的欠稅19.1億元因為執行期間已經屆滿，所以黃任中家族總欠稅款大減，黃任中家族的欠稅額包含黃任中、姊姊夏黃新平和黃燕平，總欠稅額剩33億元。

根據財政部所公布的欠稅大戶20大資料顯示，環亞飯店仍是企業欠稅榜首，欠稅金額24.3億元；高雄黃承志家族欠稅15億元，也是欠稅大戶中的老面孔。

楊華科技欠稅12.4億元，是去年進榜；博達科技11.8億元。至於「台灣蕈菌之父」林天財欠稅金額11.8億元等都在前20大的榜單中。

這次公布的名單中，因為黃若谷的執行期滿，松驊企業欠稅5.9億元擠進前20大。