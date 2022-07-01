知名舞蹈老師KIMIKO(林睿君)，除了舞藝高超，還有著令人稱羨的火辣身材，經常透過社群分享瘦身秘訣及生活點滴的她，近來上節目時透露本身有蕁麻疹體質，到生理期時狀況會更加嚴重，直到就醫診斷發現過敏來源後，便立刻分享到社群網站，竟釣出不少同樣狀況的網友。

KIMIKO近來上節目《醫師好辣》，透露自己是蕁麻疹體質患者，身體容易過敏發癢，尤其近年只要碰上生理期，症狀就更加嚴重，甚至會癢到整個人浮腫，導致晚上無法好好睡覺，即便服用藥物或擦含類固醇的藥品都不見成效，只得趕緊求助醫生，醫生診斷後詢問她是否對衛生棉過敏，之後便換了各種衛生棉品牌測試，沒想到狀況都一樣嚴重，讓她趕緊PO文詢問臉書大神「是否有發生過類似過敏狀況？」

KIMIKO是蕁麻疹體質患者，由於對衛生棉過敏，導致生理期來時症狀更嚴重。(醫師好辣Youtube)

KIMIKO此PO文立刻引起廣大網友討論，甚至有數百則留言湧入表示有同樣狀況，接著便開始嘗試網友推薦的各種款式衛生棉， 終於試到能讓症狀減緩50%以上的衛生棉，終於不用忍受「奇癢無比」之苦。

KIMIKO2嫁給教授老公王家玄2年，過著甜蜜的小倆口生活，日前透露被路人催生：「妳怎麼還不生？不怕太晚生不出來？年紀太大會生不出啦！你再老一點就知道後悔了」，當時她微笑回應對方：「我們想真正確定自己的想法再進行下一步」，事後表示有些人會拿此話題作為搭話的開場，過往聽到一定會愣住，但今年比較適應了，展現出她過人的的高EQ。