隨著疫情趨緩與各國邊境解封，長榮航太(2645)看好未來航機維修成長動能，主要將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加、客機客戶對於疫後恢復運能的維修需求準備、解封機維修需求等三大面向的市場。此外，美國波音公司在洛杉磯舉辦「2022年度績優供應商(2022 Supplier of the Year Awards)」頒獎典禮中，長榮航太克服各種挑戰並成為波音供應鏈的重要供應商夥伴，獲頒「開拓者(Pathfinder)」獎項。

除了維修外，長榮航太指出，製造方面則看好貨機需求強勁帶動機體訂單量增加、客機恢復運能的新機需求帶動短中期引擎及機體訂單、客機改貨機市場熱絡的訂單需求，以及新增引擎及機體開發中合約訂單需求。

而長榮航太為波音公司商業飛機(BCA)及全球服務(BGS)飛機主結構件的重要供應商，隨著全球疫情逐漸趨穩，飛機製造商預測2023年市場需求將可恢復到2019年的榮景，未來10年航空市場將交付約1萬9千架全新商用飛機，20年後的數量可望高達4萬3千架，長榮航太未來布局將積極爭取新機型相關業務，為公司注入穩定的成長動能。

波音公司在全球150個國家總計約有11,000家供應鏈廠商，自2020年開始從各領域的佼佼者中遴選年度優良廠商，始能成為年度重要供應商夥伴；獎項分別有「供應商多樣性」、「卓越成就」、「同盟」、「開拓者」、「供應商辨識度」、「合作」、「永續經營」、「風險管理」、「支援及服務」等9項類別，本次頒獎典禮共有9家供應商榮獲殊榮，長榮航太能在供應鏈品質、責任、健康及實踐波音對全球領先永續的承諾下，積極管理獲得高度肯定與認可脫穎而出。