2020年綜所稅申報資料顯示，一共有9戶年所得在500萬以上的民眾不用繳納綜合所得稅，其中2戶年所得落在1000萬至2000萬之間，另外還有2戶年所得超過2000萬也不用繳稅，最主要原因則是，他們利用捐贈及醫藥費支出扣除無上限的相關規定。

2020年有235戶民眾的綜合所得總額超過200萬，但所得淨額卻是零，超過500萬以上不用繳稅的有9戶，其中2戶年所得超過1千萬、2戶超過2千萬。

事實上，這種狀況早已屢見不鮮，2019年綜所稅資料顯示，該年度綜合所得200萬以上、所得淨額為零不用繳稅者達267戶，2020年雖略有下降，但還是高達235戶。

中時報導，財政部官員曾分析，這種高所得戶卻不用繳所得稅，主要來自於捐贈、醫藥費的扣抵無上限，過去也產生過醫藥費扣抵的稽徵爭議，進而打行政訴訟；但財政部仍會陸續檢討高所得不用繳稅的問題，避免租稅不公。