本土疫情逐漸趨緩，平均每日約維持在3萬例確診，究竟疫情何時會過去？醫師潘建志透露，單日確診下降是趨勢，7月11日和21日這2天，應該可以跌破萬例，但如果7月21日後，單日還不能穩定降到1萬以下確診，應是有新變種病毒混進來作怪了。

醫師潘建志昨在臉書發文表示，疫情什麼時候過去，要看7月11日和21日這2天。單日確診下降是趨勢，每周一都會特別低，如果趨勢不變的話，在7月11日這個周一最有可能降到1萬例以下的確診，而以7日平均移動線而言，約7月21日破萬。

潘建志指出，如果7月21日後，單日還不能穩定降到1萬人以下確診，應該就是有新變種病毒混進來作怪了。台灣這波確診超過300萬人，但公佈的基因定序只有少少的83例，6月份才3例，以BA.2和子系為主，還是沒看到BA.4和BA.5。

潘建志也說，國外確診猴痘的人，最新的統計破5千人了。7月底想要解除境管，並脫下口罩，他算是很樂觀的人了，但也不敢打包票。