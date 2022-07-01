櫃買中心表示，虎門科技公司（6791）在6月30日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。

根據櫃買中心資料顯示，虎門科技成立於1980年7月間，董事長為林麗俐，主要經營業務是計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務、協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務等，送件時資本額為1億8,387萬元。虎門科技2021年業績，營收4億7181萬元，稅前盈餘8,934萬元，稅後盈餘7084萬元，每股盈餘3.85元。

《櫃買市場》虎門科技送件申請上櫃
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