櫃買中心表示，虎門科技公司（6791）在6月30日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。
根據櫃買中心資料顯示，虎門科技成立於1980年7月間，董事長為林麗俐，主要經營業務是計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務、協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務等，送件時資本額為1億8,387萬元。虎門科技2021年業績，營收4億7181萬元，稅前盈餘8,934萬元，稅後盈餘7084萬元，每股盈餘3.85元。
櫃買中心表示，虎門科技公司（6791）在6月30日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。
根據櫃買中心資料顯示，虎門科技成立於1980年7月間，董事長為林麗俐，主要經營業務是計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務、協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務等，送件時資本額為1億8,387萬元。虎門科技2021年業績，營收4億7181萬元，稅前盈餘8,934萬元，稅後盈餘7084萬元，每股盈餘3.85元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。