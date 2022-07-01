「2022台北國際夏季旅展」將於7月15日至18日在世貿一館登場，迎接解封前的最後一場大型旅展以及後市看漲的國旅市場，台北晶華酒店將參展主攻「超值城市小旅行」及廣受消費者喜愛的各式優惠餐券，首次推出、可任選柏麗廳假日午晚餐或外帶分享餐的「柏麗廳假日午晚餐單人券」，以及旅展限定999元的「柏麗廳雙人早餐券」，憑餐券加訂客房，每房僅需2,600元，搭配7月15日後上路的國旅補助還每房至多可再省1,300元，相當於每人房價加自助早餐僅需1,150元。

除世貿展覽場館之外，晶華同步於飯店一樓的柏麗廳櫃檯前規劃一區「旅展快閃店」，方便無法前往世貿的民眾也能共襄盛舉；7月1日上午10點起至7月18日下午7點官網也同時開辦「線上夏季旅展」，客房、餐飲與SPA共準備數十樣商品，以超優惠的價格回饋消費者支持。

搶攻國旅市場，台北晶華酒店祭出折扣高達1.5折的「精緻套房．買一晚送一晚」住房專案，入住20坪寬闊舒適的精緻套房兩晚僅需9,999元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」兩款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐最低只要3,333元起。

SPA療程折扣券這次則推出「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(兩入一組)，每組9,888元的套組，內容除了包含兩次連續榮獲六年世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程外，再加贈兩天一夜精緻客房與雙人自助式早餐票券一張。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店的人氣自助餐廳柏麗廳除了持續強打雙人、四人午晚餐及下午茶折扣券外，今年則首度推出「柏麗廳假日午晚餐單人券」及「柏麗廳Monthly Pass暢遊30環遊券」，前者的亮點是首次銷售可於假日使用之餐券，可自由選擇使用於?麗廳假日午晚餐、也可兌換晶華美食訂閱制分享餐，讓使用者更方便靈活運用之外，搭配買十送一的活動，折扣更是高達6.6折。

「柏麗廳Monthly Pass暢遊30環遊券」則是展場限定、限量銷售一百套，消費者購買後可暢遊柏麗廳30天、每日任選一個餐期做使用，相當於享用五星級自助餐每餐600元有找，是不可多得的夢幻商品，此外，台北晶華酒店館內的azie、三燔本家以及每年都相當受到歡迎的信義誠品泰市場、Just Grill以及故宮晶華也推出各式精采優惠折扣。