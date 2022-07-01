周四歐洲股市創下自2020年初新冠疫情導致崩盤以來的最大單季跌幅，世界主要央行「鷹式」收緊政策以抑制通膨，使投資人對全球經濟衰退越來越感擔憂。

周四泛歐STOXX 600指數下跌1.5%，本季收跌10.7%。在通膨飆升、中國經濟放緩，以及俄羅斯入侵烏克蘭等擔憂籠罩下，今年上半年STOXX 600指數收跌16.5%。

周四主要類股全面收黑。歐洲央行要求銀行業評估經濟衰退風險，銀行股指數大跌3.3%，創下至3月來低點，給歐洲股市帶來最大的拖累。

礦業股本季下跌超過20%，是歐洲股市主要壓力來源之一。

施羅德投資集團（Schroders）資深歐洲經濟學家兼策略師Azad Zangana表示，現在我們看到更多證據顯示通膨嚴竣且根深蒂固，投資人不得不重新評估他們對股票的估值。歐洲以前的態度是通膨壓力大多來自外部，現在這個看法正在改變，未來幾個月歐洲央行將不得不加大抑制通膨的力道。

瑞銀下修歐元區2022年經濟成長預測，並表示該地區正在走向「停滯性通膨」（stagflation），為了抑制通膨所採取的行動將在今年下半年使經濟增長幾乎停止。

市場將密切關注周五發布的歐元區6月通膨率初值，這將是歐洲央行召開7月會議前重要的參考數據。該央行在6月貨幣政策會議後已明白表示將在7月1日結束歷時約7年的量化寬鬆（QE）政策，於7月21日政策會議上升息25基點，啟動自2011年以來首次的升息周期，並將在9月會議再度調升利率，且視通膨情勢而定，屆時不排除加大升息力道。

歐元區通膨正處於歷史高點，周四公布的數據顯示法國6月年通膨率較上月進一步攀升至6.5%，超出市場預期的年漲6.3%，並再創歷史新高，受此打擊，周四法國CAC 40指數大跌1.8%，收在5,922.86點。

其他主要市場方面，英國富時100指數收跌1.96%或143點，為7,169.28點。德國DAX指數收跌1.69%或219.58點，報12,783.77點。義大利富時MIB指數重挫2.47%或539.64點，收在21,293.86點。

在個股方面，德國公用事業公司Uniper SE大跌14.4%，收在14.17歐元。受俄羅斯天然氣巨頭Gazprom限制供應影響，Uniper撤銷對2022財年的展望。其芬蘭母公司Fortum股價下挫6.1%。

電極製造商Industrie De Nora在義大利股市首日上市，股價收跌4.44%，報12.90歐元。

BioNTech上漲5.6%，收在142.55歐元。該德國生技藥廠和其合作夥伴輝瑞公司，與美國政府簽署了一項32億美元的新冠疫苖採購協議，將供應1.05億劑新冠疫苗。