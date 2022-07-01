中租-KY(5871)6月30日順利完成3.88億美元海外存託憑證（GDR）訂價，共發行1200萬個單位、每單位訂價32.34美元，換算為6000萬股普通股、每股約192.24元，折價率為訂價日當日收盤價7.8％，較台灣海外存託憑證去年以來平均折價率9.36％低1.56個百分點。

中租-KY表示，此次海外存託憑證將於盧森堡證券交易所上市，為中租-KY繼2017年10月成功發行3.07億美元、2012年10月成功發行2.06億美元後，第三次且最大規模的海外存託憑證發行。

儘管全球市場存在波動，加上疫情及全球地緣政治的不確定性，中租-KY仍成功掌握最佳市場發行窗口，吸引長線及知名國際投資人踴躍參與，並在宣布發行時即獲超額認購，為自去年以來台灣公司第二大的海外存託憑證發行案，投資者對中租-KY穩健營運表現、未來成長趨勢及穩健的資產品質充滿信心。

中租-KY在台灣具領先地位且累積45年經驗，亦為中國大陸首屈一指的融資租賃公司，並在東協市場建立完整布局。中國大陸據點過去5年自37個增至56個，涵蓋主要工業和商業中心，在東協地區足跡則遍布泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡和印尼。

此次由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，並與瑞穗證券（Mizuho）共同擔任聯席帳簿管理人。中租-KY表示，此次海外存託憑證發行將有助公司強化財務結構，以及落實推動未來各地區業務拓展策略，以支持未來業務成長。