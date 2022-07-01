本土疫情終於進入和緩階段，近來重症確診數漸趨下降，但醫界工會控訴，呼吸治療師在重症高峰時期全力挽救呼吸衰竭的確診者，相關津貼卻沒有下文。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾經承諾，若7月以前沒有發放呼吸治療師津貼，將懲處相關單位，但衛福部至今遲未開放醫院申請呼吸治療師津貼，盼指揮中心能給個交代。

臺大醫院企業工會秘書長王棋筠指出，疫情高峰期間重症患者眾多，以台大醫院為例，同時可能有數十名新冠確診者插管治療，需要呼吸治療師協助照護；衛福部為了嘉勉治療師的辛勞，也特別設置「重症呼吸器照護獎勵」，每照顧1名患者，政府將每日發放1萬元津貼。

但經過工會追查，109年7月至110年4月，臺大醫院共計申請46萬的呼吸治療師津貼，衛福部只發放2萬元，院方多次向衛福部請求撥款無果；更誇張的是，110年5月和111年4月經歷兩波疫情高峰，也是最多重症患者需要呼吸器維生的時刻，衛福部卻至今都未開放醫院申報。

因為呼吸道處置可能產生大量含有病毒的「氣溶膠」，呼吸治療師等同於暴露在高度病毒環境，染疫風險不亞於其他職類。一位在北部醫學中心服務的呼吸治療師表示，面對呼吸衰竭的重症患者，呼吸治療師需要隻身進入專責病房，除了協助醫師插管，還要調整呼吸器參數，照護一位病人快則半小時、慢則兩三個小時。

另一名呼吸治療師指出，在工作狀態加倍艱困的情況下，衛福部承諾發放的獎勵金卻遲遲沒有下文，一毛錢都沒有領到；陳時中部長5月下旬在記者會上承諾「7月之前發放」指的是110年5月的獎勵金，但對於後續津貼仍是「冷處理」，呼籲衛福部不要再繼續拖下去了。

工會表示，陳時中部長曾經承諾，若7月以前沒有發放呼吸治療師津貼，將懲處相關單位，但目前已屆7月，衛福部卻遲遲不開放醫院申請呼吸治療師津貼，更不要說薪資入袋，工會希望指揮中心給個交代，別再一次讓醫療人員心寒。