台灣山區經常發生山難，但因為地形陡峭，遇難者遺體將常需要山青及救難隊員協助徒手花數日揹下山，但完全都是義務無償，精神令人感動。！日前泰國也有一名年輕男子，警方在當地森林發現一具男屍，卻因路徑偏僻且遙遠無法搬運，他自告奮勇，將遺體纏成木乃伊狀綁在身上，騎著摩托車一路騎了7公里的山路運送至山下，見義勇為的行為讓泰國網友紛紛大讚。

大愛無價！泰國男子查敦揹著木乃伊般的「無名屍」騎7公里山路下山，無私救援引泰國網友淚崩。(翻攝ดาวลักษ์ สมฤทธิ์臉書)

根據泰國當地媒體《Sanook》報導，清萊府警方在5月31日接獲報案，有村民在一處森林深處，發現一具無名男屍，但由於發現地點地形崎嶇，一般車輛無法進入，警方及救難人員在討論後，最後只能靠徒手運屍，但多數人員卻不願意接手這項工作，搬運工作無法進行。

大愛無價！泰國男子查敦揹著木乃伊般的「無名屍」騎7公里山路下山，無私救援引泰國網友淚崩。(翻攝ดาวลักษ์ สมฤทธิ์臉書)

當地一名長期擔任救援志工的男子查敦（Chatun Duangrat）獲報後，立刻義氣相挺，自願騎著自己的機車進入案發現場，沿著崎嶇且蔓草叢生的山路，到現場後，將遺體用白色紗布纏好，宛如木乃伊一般，綁在自己身上，揹著遺體一路又騎了7公里路程將遺體運出森林，交由警方運送到醫院驗屍。

查敦善行被當地村民及救難人員分享到臉書上，立刻引起網泰國網友湧上臉書留言，大讚查敦的勇敢與善舉，媒體得知後也大舉報導，但查敦對自己突然成為名人，且各界紛紛前往感謝卻顯得十分低調，僅簡單表示「我只是竭盡所能而已！以後也會盡我的職責繼續為單位服務」。