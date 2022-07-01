調查局懷疑，台聚集團吳氏家族旗下昌軒建設總經理向可立、副理羅文德，利用2008年出售土地建案給遠雄人壽機會，「內神通外鬼」找來掮客李克毅居間假仲介，藉機收受遠雄4億元回扣。台北地檢署1日依背信罪起訴約談向、羅、李3人，另亦泊實業社前負責人鄭永裕則獲不起訴處分。

另遠雄集團創辦人趙藤雄、兒子遠雄人壽總經理趙信清2人遭匿名檢舉背信，檢方認罪嫌不足，處分不起訴。

檢調調查，遠雄人壽2008年欲向昌軒建設及聯貸銀行團代表寶華商業銀行（現改為新加坡星展銀行）所代表的債權人，購買昌軒建設公司、奕行、奕銘投資公司參與合建的北市信義區土地，作為遠雄人壽企業總部。

調查局懷疑，昌軒建設總經理向可立、副理羅文德2人明知購地案獲利金額應歸屬昌軒建設及合建案其他參與公司，卻找掮客李克毅安排李自己的人頭公司「WIN FAIR」等公司，居間為遠雄人壽仲介處理該購地案。

向可立等人故意營造該購地案整合困難、成交不易、仲介人著力甚深等假象，藉此收取高額佣金，致遠雄人壽2008年5月委任WIN FAIR等公司與昌軒建設簽約，遠雄付出4億餘元佣金。

2008年7月遠雄人壽分別與昌軒、奕行及奕銘公司簽訂不動產買賣契約書，檢調懷疑，向、羅2人收受4億多元佣金，扣除部分土地開發費用，還有2.6億餘元輾轉匯進2人帳戶，損害昌軒等公司利益。

去年5月，台北地檢署指揮調查局台北市調處兵分8路搜索，約談包括昌軒建設總經理、成安開發負責人向可立、昌軒建設開發部副理、可成投資顧問負責人羅文德、WIN FAIR公司負責人李克毅，訊後諭知向可立200萬交保、羅文德100萬元交保，李克毅限制出境處分。

涉案的李克毅曾因涉入遠雄人壽掏空案，遭北檢偵訊後諭知交保，之後李被起底沒有律師資格，卻假冒檢察官，北檢主動簽分偵辦，但犯案時間已超過5年追訴期，2020年6月李獲不起訴。