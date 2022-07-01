國際間各企業的淨零轉型已是不可抵擋的趨勢，企業、投資者該如何在國際永續的趨勢中，共謀未來的布局？今（30）日，《今周刊》2022【台灣大未來 國際高峰會】以「ESG—擘劃綠色未來新藍圖」為主題，邀請國泰投信總經理張雍川、長榮海運企劃本部副總經理王培均，分享企業在推動、實踐ESG的挑戰與策略。張雍川表示，低碳經濟改變的速度正在加快，最顯著的是路上的電動車的數量已經越來越多。張雍川提到，歐盟已經通過2035年前要全面禁售燃油車，原先持反對意見的德國，最後也同意了。

今年俄烏開戰後，替代能源更顯重要，5月歐盟正式提出的「REPowerEU」計畫，不論是再生能源的發電占比目標、歐洲氫氣年產量、能源效率目標等指標，都顯示了歐盟加速能源轉型的決心。因應國際的碳排趨勢，台灣的綠色相關規範也有所進展，以台灣的淨零轉型計畫為例，未來8年政府將投入9千億元預算，估計將帶動4兆元以上民間投資。

張雍川另外也提到標普500企業減碳成果，目前已設立溫室氣體排放目標的公司數量有66.7%、設立淨零排碳目標的家數也成長到30.4%。但他也坦言，低碳轉型恐怕不如預期順利，從各企業淨零碳排的目標年份來看，有延後的趨勢。

長榮海運企劃本部副總經理王培均則強調，永續經營是現今企業發展中唯一之路，也是企業必須承擔的責任。長榮海運從2008年打造第一條環保船開始，碳排戰略持續至今已10多年。他指出，長榮海運在聯合國國際組織碳排規範的監管下，特別要求船隻環保節能這一塊，因此，長榮海運持續改善硬體設備以符合規範。

國際法規持續變動，也更趨嚴格，王培均坦言，明年又會有新的法規，所使用電力的來源會歸算在碳排，對此新規，未來新能源船要使用哪一種電力，對航運業來說是很大的問題。目前，長榮現有船隊的可能方案是使用生質燃油及碳補捉，長榮海運設定在2050年前，所有船隻將汰換成新能源船。

「ESG—擘劃綠色未來新藍圖」對談貴賓合照，右起今周刊研發長王之杰、長榮海運企劃本部副總經理王培均、國泰投信總經理張雍川。（照片提供／今周刊）

國泰投信三面向推動低碳轉型投資計畫

張雍川分享國泰投信低碳轉型投資計畫，其目標是成為資產管理業低碳轉型投資先行者，會從Aware(意識、察覺)、Response(回應、行動)、Engage(倡議、推廣)等三個面向，推動整體投資部位達成低碳轉型的長期投資戰略。

具體而言，國泰投信會藉由碳排放分析工具量化國內外公司的氣候變遷風險，他說：「投信主要工作是投資，投資組合裡有塑化業、石化業、鋼鐵業等，這些碳排是否符合國際標準？有沒有符合減碳時程？如果企業碳排太高，有沒有其他公司能替代？」

在低碳投資、推出低碳商品方面，研發新基金時必須對碳密度進行控管，張雍川表示，國泰投信若發行新基金，在召開產品審議委員會時，經理人模擬的投資組合中需要評估碳密度是多少，有沒有高碳排？在源頭設計基金初期，就會避免持有碳排密度過高的公司。

從ESG整合投資制度來看，國泰投信在投資前會排除ESG有疑慮的公司。投資過程中，張雍川說：「過去只考慮EPS，現在還要考慮ESG，現在買賣投資分析報告中，裡面有ESG欄位，要進行分析、填寫。」而在投資後，國泰投信會針對重點持股且ESG評分低的公司，請投資團隊與被投資公司議合、影響該公司進行相關改善措施，深化綠色影響力。