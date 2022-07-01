不少人不喜歡吃吐司邊，點吐司類的餐點時，還會要求店家切掉，因此剩餘的吐司邊多半會變廚餘，或拿去餵家禽。日前一名網友在早午餐叫了外送，不過餐點送達時，店家竟還多送了一片吐司邊，讓他感到非常困惑，因此PO網詢問店家的用意，在網路上引發討論。

一名網友在《Dcard》提到，近日他在早午餐店點了外送，豈料餐點送達時，發現他明明是點蛋餅，但蛋餅盒上卻多了一片吐司邊，讓他感到非常不解，因此po文詢問「這是什麼樣的操作呢？」，才發現不只原po遇過這種事情，還有很多網友也遇過。

不少有相同經歷的網友表示，吐司邊主要是用來當「隔板」，「台中肉蛋吐司也有，你同時點冷、熱的餐點時，店家會用吐司邊幫你隔開」、「我昨天點餐也有拿到一片，我覺得是為了隔開飲料，因為餐點是熱的，飲料是冰的」，也有人提到，由於剩餘的吐司邊多半是丟廚餘或拿去餵家禽，為了不浪費，店家才會用來隔熱，但並不建議消費者拿來吃。

還有人分享吐司邊的其他用途，「吐司邊賣不出去，而且剩餘量很多時，我們店裡都會拿吐司邊當抹布擦滴出來的醬」、「我去早餐店的時候，都會看到店家把吐司邊當油壺的杯墊」、「正常來說，吐司邊多半用來吸油，而且一條吐司雖然只有2片邊，但早餐店都會重複利用，煎完的東西直接放上去，要出的時候拿起來，再放別的食物上去」。