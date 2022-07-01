美式賣場好市多（Costco）是許多民眾喜愛的大型量販店，周四好市多總部宣布以10.5億美元（約新台幣312.49億）買下台灣好市多剩餘的45%股權，台灣好市多也正式成為好市多的全資企業。

綜合外媒報導，好市多向台灣好市多合資夥伴大統集團收購剩餘股權，完成此交易案。好市多於1997年進駐台灣，即是與大統集團合作，目前全台已有14家賣場。

好市多母公司估計，完成收購台灣好市多可以讓每股盈餘（EPS）增加1%到1.5%。好市多周四收盤上漲2%，以479.28美元作收，先前市場曾給予好市多目標價為558.31美元，比目前股價還高16.5%。

好市多在全球都有分店，其中美國和波多黎最多各有574家，其次加拿大擁有107家、墨西哥40家、日本31家、英國29家、南韓16家、台灣14家、澳洲13家，西班牙4家，法國和大陸都是2家，此外好市多在冰島也有1家分店。