聯盟進入熱鬧的夏日交易環節，今天籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)正式向球隊提出交易，引起外界議論，但備受矚目的湖人稍稍搶回版面，據查拉尼亞(Shams Charania)、海恩斯(Chris Haynes)報導，湖人簽下沃克(Lonnie Walker IV)、布朗(Troy Brown Jr.)和安德生(Juan Toscano-Anderson)，但蒙克(Malik Monk)投奔國王。

Los Angeles Lakers add Lonnie Walker IV, Damian Jones, Troy Brown Jr., Juan Toscano-Anderson during NBA free agency https://t.co/yqmpfUWTBM — Brightfeed (@Brightfeed1) July 1, 2022

湖人在夏天操作受大量關注，近期韋斯布魯克(Russell Westbrook)執行球員選項留隊，核心球員暫時不變，但他們陸續補進幾位新援，包括馬刺的沃克，合約是1年650萬美元，還有布朗、安德生，另外用2年約簽下達米安瓊斯(Damian Jones)，而小將蒙克則以2年1900萬美元加盟國王，短短一天湖人出現多筆陣容異動。

Sources: Malik Monk is signing a two-year, $19M deal to join the Kings. https://t.co/spgbvRZspx — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

沃克上季為馬刺打70場，貢獻12.1分2.6籃板2.2助攻，投籃命中率40.7%、外線31.4%，布朗為公牛出戰66場，16分鐘上場時間貢獻4.3分3.1籃板，安德生為勇士出戰73場貢獻4.1分2.4籃板1.7助攻，瓊斯為國王打了56場，有8.1分4.4籃板1.2助攻。而沃克、布朗剛好都是瑞奇保羅(Rich Paul)旗下球員。