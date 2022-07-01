俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛展開制裁，但英國國會議員卻警告，由於官員太自滿導致洗錢防制立法速度緩慢，俄羅斯富豪一直透過英國將髒錢洗白，替該國總統普丁提供戰爭資金。

根據《衛報》報導，英國國會報告指出，英國政府不願透過立法來阻止髒錢的流動，這可能導致俄羅斯相信英國是腐敗財富的避風港，強調俄國違法資金仍持續流入中。報告提及，雖然2022年引入經濟犯罪法案，以防止髒錢通過英國房地產市場洗錢，但英國政府直到發生戰爭才要採取行動是「可恥的」，顯見對俄國入侵烏克蘭的制裁行動太緩慢。

保守黨議員兼外交事務委員會主席Tom Tugendhat強調，從制裁制度可以看到，英國資源不足以外還準備的不夠充分，強調英國已成為「髒錢的避風港」，這是他們「聲譽的污點」。

另一方面，歐洲也面臨天然氣危機，俄國宣稱因西方制裁阻礙維修，導致天然氣供應速度減緩，根據英國媒體報導，英國面臨天然氣減量供應，在自顧不暇情況下，可能考慮切斷對歐洲盟友的天然氣供應。