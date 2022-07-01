中租-KY（5871）於6月30日順利完成3.88億美元海外存託憑證（GDR）訂價，換算每股普通股約為新台幣192.24元，折價率為訂價日當日收盤價之7.8％，相較台灣海外存託憑證自2021年以來平均折價率（9.36%）低156個基點。

中租控股表示，此次GDR共計發行1,200萬個海外存託憑證單位，換算為6,000萬股普通股，每單位海外存託憑證訂價為32.34美元，換算每股普通股約為新台幣192.24元。

中租-KY這次3.88億美元海外存託憑證將於盧森堡證券交易所上市，這是中租-KY繼2017年10月成功發行3.07億美元，和2012年10月成功發行2.06億美元後，第三次且最大規模的海外存託憑證發行。由摩根士丹利(MS)擔任獨家全球協調人並與瑞穗證券(Mizuho)共同擔任聯席賬簿管理人。

中租控股表示，儘管全球總體市場存在波動，加上COVID-19和全球地緣政治的不確定性，中租-KY仍成功地掌握最佳市場發行窗口，吸引了長線及知名國際投資人踴躍參與，並在宣布發行時即獲得超額認購，該交易也是自2021年以來臺灣公司第二大的海外存託憑證發行案，投資者對中租-KY穩健的營運表現、未來的成長趨勢以及穩健的資產品質充滿信心。

中租-KY，在臺灣具領先地位且累積45年經驗，在中國大陸融資租賃市場也是台資租賃龍頭公司並在東南亞市場建立了完整的佈局。 在過去的5年中，在大陸的據點從37個增加至56個，覆蓋了主要的工業和商業中心。目前中租控股在東協十國中已插旗泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡和印尼等七國。

中租控股進一步指出，此次海外存託憑證發行將有助公司強化財務結構，以及落實推動未來各地區業務拓展策略，以支持未來業務成長。