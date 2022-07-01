租屋補助遭疑為選舉「大撒幣」 蘇貞昌：國民黨不用酸葡萄

300億中央擴大租金補貼今天起開放線上申請，行政院長蘇貞昌昨天親自出席啟動儀式，遭質疑是「大撒幣」、為選舉做準備。對此，蘇貞昌今天表示，政府從方方面面照顧全民、照顧弱勢，必須有非常強的財政資源，也要有非常強的執行力，過去國民黨執政照顧不到，現在不用酸葡萄。

針對300億中央擴大租金補貼，被外界質疑事替年底選舉的綁樁政策，蘇貞昌今天受訪時表示，全國人民齊心合力，在疫情肆虐、全球不穩的情形下，我們還能拚出最好的經濟成績，經濟的成果就應該讓全民共享，所以我們加薪、減稅、增福利。

蘇貞昌表示，對於租屋族，大家都看到辛辛苦苦，卻所得都要很大部分付租金，政府在財力所及，這一次用大魄力、大計畫，讓整個租屋族能夠申請租金補貼從原來只有12萬戶，大舉擴張到50萬戶，像在台北市，月薪5萬6千多元以下的人，都可以得到補助，而且我們也鼓勵，像育兒的家庭，像很多過去照顧不起的，這一次都大大照顧，這是政府有效率，同時很溫暖、有魄力才能這樣做。

蘇貞昌強調，我們不只是做租屋族的補助，而且連房東都同樣受到減稅的照顧。更進一步，政府還把財力到在學校讀書的中小學以下「班班有冷氣」，9月還會「生生用平板」，進一步還有營養午餐。

育兒津貼部分，從下個月起，每個孩子的父母，每個月可以領到5000元育兒津貼，都是政府從方方面面照顧全民、照顧弱勢，這必須有非常強的財政資源，也要有非常強的執行力。蘇貞昌反批，過去國民黨執政照顧不到，現在不用酸葡萄。