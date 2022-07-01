2022臺灣文博會與台灣設計展雙雙在高雄，高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，高雄市青年局首發場為「青年租屋改造計畫」，特別攜手知名YouTuber「小宅實驗」，一同為在本市租屋、經濟尚未穩固的青年，提升居家環境品質，透過徵件計畫，選出10組租屋空間進行軟裝改造，報名期間即日起至7月15日截止，民眾就有機會免費打造改善自己的空間。

圖說：青年局張以理局長與YouTuber「小宅實驗」Penny，歡迎符合條件的租屋青年踴躍報名參加。

高雄市青年局局長張以理表示，台灣設計設計台灣是希望用設計改變生活、改造城市，因此青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，特別推出「青年租屋改造計畫」，用空間設計的角度切入，協助青年以設計思維改造生活，並讓根留高雄的租屋青年擁有良好的住屋品質。

活動徵求對租屋環境有故事有理念的10組青年租屋案件，邀請同為高雄年輕人的「小宅實驗」Penny與租屋青年一起動手改造，在創新改造與用戶經驗來回討論的精進過程中，讓「設計」不再只是一場藝術展覽，鼓勵民眾運用創意設計解決問題，也向移居青年傳達，雖然房子是租來的，但是生活依然可以充滿設計力。

高雄市青年局表示，本活動將透過改造過程，了解這群青年朋友們，在高雄發展的故事、對在地生活的情感與租屋環境改造後的期待，透過全程影像紀錄居家軟裝的布置過程，向市民傳達透過小小的布置預算，也能將租屋處打造出兼具舒適與質感的空間。

本活動徵件參與者需要符合以下條件：在高雄租屋、目前居住總坪數為15坪以下、年齡為18~30歲、並提供房屋租賃契約證明與房東授權改造同意書。

此外，報名表需提供關於自己以及在高雄築夢的故事、想改造的原因理念、對於空間改造設計的初步概念與提供租屋環境介紹。符合條件並完成以上報名步驟，就有機會獲得評審以及設計團隊的青睞，由「小宅實驗」Penny親自到府與你一起動手改造租屋空間，還有多項贊助的家具家飾軟裝，免費為你提升居家環境氛圍。