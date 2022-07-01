看好後疫情時期消費民眾逐漸回流，以及暑假到來的商機，樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」七月再開出新竹巨城、台中太平、台南大遠百與屏東東港4家新直營門店，即日起至8/31，全台門店同慶推出「買一送一」，來店內用消費300元以上套餐，加贈價值109元肉品或海鮮乙份 。此外，更推出更彈性、適合少人數的「肉粉Fun暑假」外帶餐，不僅外帶自取只要399元，現場還可以加1元多1份肉盤（每份套餐限加購乙份），挑戰暑假期間「火鍋黨」的嗑肉極限。

歡慶七月的新門店開幕，肉多多火鍋率先將消費主力放在來店用餐的年輕族群，即日起至8/31，至全台門店內用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），加贈肉品或海鮮乙份（梅花豬／培根豬／無骨鮮雞腿／蛤蜊／巴沙魚片5選1），消費者無需顧慮荷包，又可以大方替自己加菜。至於客層更鮮明的「肉粉Fun暑假」399元外帶餐，主餐可以從雪花牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等品項中任選搭配二款（每款200公克），湯底也升等為9選1，再利用「多1元多1件」的肉品或海鮮超值優惠，嘴饞想吃火鍋不必再湊人數，小家庭也同樣享有滿桌澎派的超快感。

另外，為了打造「肉量炸裂」的用餐氛圍，無論是內用300元以上套餐，或是適合較少人數的「肉粉Fun暑假」399元外帶餐，肉多多火鍋再加碼，活動期間菜單上全肉品單品同樣買一送一 （每份套餐限加購一份／美國牛小排最高省下近600元），一舉回應消費者在暑假期間的報復性嗑肉需求。