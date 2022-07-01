強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案剛落幕，官司進行中牽扯出他與其他女星過往戀情，不僅前任女友名模凱特摩斯（Kate Moss）在法庭上為他作證，舊愛薇諾娜瑞德（Winona Ryder ）也在第一時間表明：「我認識的他不是這樣的人！」，大多前任都表示不相信強尼戴普是會動手的人；近日薇諾娜瑞德接受雜誌採訪，時隔多年提起過去，說自己與強尼戴普分手後感到很痛苦，那段時期感到極度黑暗。

近日薇諾娜瑞德登上《Harper’s Bazaar》雜誌封面，在採訪時她罕見提起強尼戴普，表示當年和他分手後非常痛苦。當年兩人在電影《大火球》的首映會一見鍾情，接著一同主演電影《剪刀手愛德華》擦出火花，當年薇諾娜瑞德17歲，強尼戴普26歲，兩人迅速墜入愛河，交往5個月後就宣布訂婚，他們不拒在公眾場合放閃，金童玉女的組合讓許多人祝福。

薇諾娜瑞德曾說：「當我遇到強尼戴普時，我還是個少女，他改變了我的一生，他是我的全部、給我第一個真正的吻、是我第一個真正的男朋友、第一個未婚夫也是第一個依靠，所以他留在我心裡直到永遠。」強尼戴普甚至把薇諾娜瑞德的名字刺在手臂上，不過僅在一起4年後就分開，雖然是和平分手，但這段戀情結束令兩人都陷入悲傷。

兩人分手後薇諾娜瑞德拍攝電影《女生向前走》，在劇中飾演邊緣性人格障患者，這角色影響到薇諾娜瑞德的心理狀況，她形容當時的情況：「當時沒有好好地保護自己」，直到後來才意識到，要連絡心理醫生進行治療。而她暗示：「那段時間因為和強尼分手，加上好萊塢文化，讓生活變得比外界看到的更黑暗。」