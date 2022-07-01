澎湃新聞1日報導，中國絲路智庫研究院院長梁海明指出，在「一國兩制」的優勢支撐下，香港未來作為國際資本進入大陸、國內資本走向世界的橋梁作用將更加凸出。香港未來發展的趨勢，是要緊緊依靠大陸。因此，未來香港要打造新的「前店後廠」模式，把自己當成「廠」，將粵港澳大灣區的其他城市當作「店」，通過這種角色互換，形成新型的「前店後廠」模式，共同開拓規模巨大的大陸市場。

2019年2月18日，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱《規劃綱要》）正式公開發布，粵港澳大灣區建設就此進入全面實施階段。三年來，從大陸中央到地方，一系列支持大灣區建設的政策舉措相繼出台，粵港澳大灣區11個城市GDP達到12.63兆元（人民幣，下同），與2019相比增長11.2％。作為中國開放程度最高、經濟活力最強勁的區域之一，大灣區金融中心地位正在崛起。

根據2022年3月第31期「全球金融中心指數」（GFCI）排名，在全球119個金融中心中，香港金融中心繼續保持第3名，深圳、廣州排名大幅提升，分別躋身全球第10位和第24位。

《華夏時報》報導，中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所副所長胡彩梅指出，大灣區的發展機遇與挑戰並存，金融開放升級、金融中心的地位崛起以及中國資本市場和直接融資是大灣區金融業的兩個重大機遇。而大灣區的制度鴻溝以及受全球金融體系影響大，就需要大灣區提升應對全球金融風險的預警能力和應急處置能力。

「金融科技」是「十四五」時期中國金融改革發展的重要議題。在第31期「全球金融中心指數」（GFCI）的「金融科技中心」專項排名中深圳、香港、廣州分別躋身第6、第8、第12名。

三年來，粵港澳大灣區依託自身科技優勢，在創業孵化、科技金融、成果轉化、國際技術轉讓、科技服務業等領域開展深度合作，在人工智慧、區塊鏈、雲計算、大數據等前沿科技方面對金融行業創新開展探索，加速了金融業的創新變革及數位化轉型，成為全球金融中心城市關注的焦點。

粵港澳大灣區是中國改革開放的前沿視窗，也是世界上唯一擁有兩種制度、三種貨幣、三種法律制度、三個關稅區、四個核心城市的灣區城市群，涉及到港澳與大陸多個城市之間的多角度跨境合作。三年多來，大灣區在金融互聯互通發展持續推進，在數字人民幣試點、跨境人民幣結算、外匯資本專案便利化改革等方面取得積極成果。

據人民銀行廣州分行發布最新數據顯示，截至2022年2月28日，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」個人投資者達到2.44萬人，金額超過6.7億元人民幣。

作為綠色金融領先地區，廣東在推動產業綠色轉型上取得了明顯成績。數據顯示，2021年主要銀行機構綠色信貸餘額首次突破兆大關，同比增長41％；截至2022年1月12日，廣州碳交所碳配額現貨交易量累計成交2億噸，位居大陸全國第一；「十三五」期間，廣東省碳排放強度下降22.35％，超額完成大陸國家下達任務。此外，粵港澳大灣區首筆碳中和債等綠色金融創新專案接連落地，全面支持節能環保、清潔能源、基礎設施綠色升級等領域的發展。

《華夏時報》報導，在迎來綠色金融發展機遇同時，大灣區也面臨著挑戰。中投協諮詢委綠創辦公室副主任郭海飛向指出，大灣區經濟運行仍存在產能過剩、供給與需求結構不平衡不匹配等突出矛盾和問題，如何尋找到綠色低碳生態效益與社會效益、經濟效益協調統一的優質綠色低碳項目，是綠色金融未來發展的重要挑戰。同時，對於綠色金融所支持專案所產生的實際環境效益和影響的跟蹤監督，是綠色金融發展的另一個關鍵點。