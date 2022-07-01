國民黨徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，讓藍營期待「最強母雞」高雄市前副市長李四川出征的希望破滅。高雄市新聞局前局長王淺秋指出，之前國民黨內部民調，李跟現任市長陳其邁差距非常小，可惜李參選的意願並不高。此消息讓大批網友相當崩潰，認為國民黨本來差點就可望收復高雄，實在非常可惜。

王淺秋6月30日在《中天新聞》節目〈新聞千里馬〉表示，之前國民黨內部有兩個民調，國民黨黨主席朱立倫從美國回來，出關第一個去拜訪的人就是李四川，因為第二階段的民調，李跟陳其邁的差距非常小，接下來才是柯志恩，差距稍微大一些；這也是朱第一次開口問李，但李其實意願並不高，況且缺了勸進的過程。

針對媒體所做的網路民調柯志恩贏陳其邁，王淺秋認為，網路民調跟事實有差距，這只是網路的一個風向，但也表示柯還有可為，呼籲柯不要那麼緊張，不是說要贏，但也要有一搏之力。

王淺秋的說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「明明有最強的為何不想辦法去勸進呢？」、「實在搞不懂國民黨」、「有最強戰將卻不用盡一切找來？」「本來很可能贏的」、「柯志恩學經歷與內外俱佳是卓越人才，但不適合高雄」。