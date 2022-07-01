2022年公開發行公司股東會落幕，集保結算所統計，今年共有72家公司股東會採用「股東會視訊會議平台」，均順利圓滿完成召開。集保結算所在視訊輔助股東會結束後，即時邀集各公司及股務單位召開會議，蒐集公司及股務單位意見與建議，未來將持續精進。

集保結算所配合主管機關政策並因應數位趨勢潮流，依「公開發行股票公司股務處理準則」相關規範建置「股東會視訊會議平台」，於4月1日正式上線提供2.0版服務，主要分為視訊輔助實體的「混合型」股東會及「純視訊」股東會2種。

對公發公司而言，今年是制度正式上路首年，尚未修正章程的公司僅可採用視訊輔助實體的「混合型」股東會，共有72家公司股東會採用，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業共襄盛舉。

集保結算所表示，除了去年疫情期間已有17家公司試用外，今年多數申請使用公司均無相關經驗。為使各股東會順利進行，集保結算所組成專屬服務團隊提供問題諮詢，並配合公司及股務單位進行多場會前測試、預演，更於開會當日現場協助，襄助股東會順利召開。

股東會旺季期間，因應單日多家公司同時召開股東會，集保結算所特別設置戰情室全程監控，即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中，5月26、27日及6月17日更有10家以上公司同時召開視訊輔助股東會，皆順利完成。

集保結算所董事長朱漢強表示，今年共72家公司使用集保視訊會議平台，且多達2千餘人登記參加，全數順利完成召開。此次能再次圓滿達成任務，除感謝主管機關指導及支持外，也謝謝採用的上市櫃公司及股務單位全力配合，為我國股東會數位發展邁向新紀元。