勞動基金5月單月虧損達327億元！受到全球股、債大幅下跌影響，今年截至 5月底評價後勞動基金收益數為-2311.1 億元，收益率-4.53％。

其中，攸關收益分配的新制勞退基金規模，收益率-4.61％；舊制勞退基金規模為9913億元，收益率-5.16％；勞保基金收益率-4.89％；受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4495億元，收益率為-4.59％；受農業委員會委託管理農民退休基金規模為收益率為-1.07％。

基金局表示，受到地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通貨膨脹居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

基金局說，展望未來，世界銀行於6月7日公布最新全球經濟展望報告中表示，由於能源及食品價格激增、俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應鏈中斷，以及各國央行提高利率，將拖累經濟成長，將今年全球經濟成長率由 4 月的預估值 3.2％下修至 2.9％。另外，經濟合作發展組織(OECD)亦於 6 月 8日發布最新全球經濟展望報告中顯示，俄烏戰爭可能導致大多數經濟體成長減弱，將今、明兩年全球經濟成長率，由去年 12 月預估的 4.5％、3.2％下修至 3％、2.8％。

基金局提及，在國內方面，行政院主計總處於 5 月 27 日下修我國今年經濟成長率為 3.91％，較原先預測 4.42％下修 0.51 個百分點，並表示新興科技應用及企業數位轉型需求殷切，加上各國落實基礎建設、企業多元布局或回補庫存，出口可望續呈增勢，然而國內 4 月爆發新一波本土疫情後，民眾自主減少社交接觸，影響民生經濟活動及消費成長。

基金局指出，整體而言，俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度，均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形，各主要國家抑制通貨膨脹步調，也將影響經濟成長動能，對國際經濟前景增添不確定性。