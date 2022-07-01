友達以資源互惠共享理念，持續深化供應商夥伴關係，舉辦「2022CSR共榮大會」，以「擁抱淨零同行共好」為主題，邀請70家供應商、近兩百位夥伴，透過線上及實體同步共襄盛舉。

會中除頒獎表揚永續績效卓越的合作廠商外，亦邀請多元領域專家分享ESG趨勢、減碳、綠能等永續經驗與解決方案，盼能引領價值鏈夥伴共同行動，積極面對氣候變遷，齊力達成2030年前減碳20％的目標，以創造產品競爭力與形塑綠色典範新價值。

友達董事長彭双浪表示，國際品牌客戶對減碳要求與日俱增，帶給整體供應鏈嚴峻的壓力與考驗。友達秉持環境永續的責任，持續推進綠色製造、逐年降低碳排總量，我們也期盼能持續發揮產業影響力，攜手供應商夥伴齊力減碳，共同朝國際淨零減碳及永續發展目標推進。

友達擁有深厚的綠色製造經驗，在減碳、節水、創能等永續實績上表現亮眼，更獲得世界經濟論壇「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」肯定。友達積極關注國際趨勢及政府政策，除從自身製造場域著手，逐步累積、整合永續製造解決方案，亦期許能發揮以大帶小之企業影響力，持續輸出經驗、分享資源，帶領供應商夥伴同行共好，兼顧企業發展及環境永續為目標。因應全球極端氣候變遷，減碳淨零勢在必行，本次活動邀請台灣氣候聯盟秘書長彭啟明率先開講，透過其專業經驗研析當前全球ESG浪潮下的產業趨勢，並以實務角度探討企業如何實現碳中和之目標，及邁向淨零減碳過程中將面臨的挑戰與機會。

此外，友達也分享多元協輔資源，邀請資誠聯合會計師事務所會計師蔡亦臺，針對台灣再生能源市場概況，及企業綠電採購常見問題給予經驗分享及建議。邀請台北市電腦公會資深高專林侃言以台灣現今淨零相關政策為主軸，延伸說明政府相關輔導及補助措施。

在綠色金融應用方面，友達也攜手台北富邦銀行進行永續供應鏈金融合作案，結合台灣科技供應鏈與金融業率先建立跨界合作典範，透過永續指標連結綠色金融服務，激勵供應鏈夥伴共同投入節能減碳的行列。本次活動邀請北富銀莊慧玫執行副總經理以綠色金融為題，分享如何以多元的金融實務經驗協助產業推動綠色轉型，提升整體產業鏈因應氣候變遷的營運韌性，齊力創建綠色轉型之永續生態圈。