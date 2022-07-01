保瑞(6472)正式入主伊甸生醫竹北廠，今(1)日新竹縣縣長楊文科以及竹科管理局局長王永壯見證下正式接廠。董事長盛保熙表示，成為國際性藥廠一直是公司的目標，現在只是開始而已，想打國際盃還有很大的挑戰，謝謝政府與同業的幫助，給保瑞最大的機會完成使命，讓全世界看到台灣做得藥。

泰福-KY創辦人趙宇天則指出，現階段全世界藥物正蓬勃發展，CDMO是非常有發展性的，但並不是隨意就可以進駐，要有人才、投資技術及優良的成本，一個公司成功要有天時地利人和，台灣目前投入大分子藥物CDMO時機剛好，這是天時，台灣政府的支持和本地優秀人才是地利，保瑞團隊的合作是人和。

隨著保瑞生技接廠完成與近期安成國際藥業併購案加乘，保瑞也一舉躍升成為全台產能最大、代工出口國最多的國際專業一條龍式CDMO藥廠。保瑞旗下子公司保瑞生技日前宣布取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，包括台灣廠房、設備與全數人才庫，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，除伊甸生醫自有生物相似性藥品委託開發與代工外，既有代工客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接。

保瑞接手伊甸生醫CDMO資產後，使其繼承保瑞代工的DNA，從研發型的公司轉型成CDMO公司，並取得包含：生產蛋白質藥物的細胞株開發、上下游製程開發、分析及品管檢驗規格建立、細胞庫製備等國際級生物科技技術，更含括未來商業化生產協議，未來營收與獲利可望連動，持續穩健成長。

據國際調研機構資料顯示，2021年全球生物製品CDMO市值112.7億美元，預計到2027年將達到219億美元，2022~2027年複合年增長率為11.51%。

著眼全球CDMO龐大商機，除了積極併購外，保瑞成立了全球生物藥開發委員會，重量級的顧問群，除了泰福生技創辦人趙宇天，並延攬擁有多年在生物科技產業經驗的Steve Lam，其曾任Patheon（為全球400多家製藥企業提供CDMO及臨床服務的專業藥廠）副總裁、國際知名藥業賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific Inc.)副總裁與生物製藥部門總經理，以及曾任Patheon前任營運總經理與執行長的Peter T. Bigelow等國際藥業菁英，大幅強化CDMO全球代工業務，加速集團營運動能。