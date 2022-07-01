消息面：

1.市場對美國景氣衰退預期心理加劇，避險資金流入公債商品，推動歐美債券價格上揚，債息應聲下挫。其中，美國10年期公債殖利率，一度降至3%大關以下，是過去3周以來首見，目前在2.998%，上升2.2基本點。

2.美元指數一度因避險需求走高，一度上漲0.4%至兩周新高。後繼無力下，盤中轉跌約0.4%，並失守105關卡。美元指數季線漲逾6%創2016年以來最好，半年線方面也上漲9%，同時，美元兌日圓累計升15.5%，兌土耳其里拉升20%，但兌俄羅斯盧布卻大貶40%。

3.OPEC+(石油出口國組織與產油盟友)維持8月增產目標不變，但9月或之後的產量計劃不明之下，國際油價出現壓力，6月創2021年11月之後，首次月線收黑。美國WTI的8月原油期貨收跌4.02美元或3.67%，每桶收105.76美元。倫敦布倫特8月原油期貨價也跌1.45美元或1.25%，每桶收114.81美元。因庫存增速超乎預期，美國NYMEX的8月天然氣期貨價跌幅在16.54%，每標準單位為5.424美元，是4月5日以來首次失守6美元，創近3個月新低。

4.紐約8月期金收跌10.2美元或0.56%，每盎斯為1807.3美元，月線累跌逾2%，連續第3個月下滑。同時，季線也跌逾8%，是2021年首季以來最差。市場交投清淡，金價盤中上下波動不到20美元。不過，有分析師仍看好後市，因全球通膨上漲，金價反彈可待。

5.現在價位在2萬美元左右的比特幣，6月暴跌近40%，創2020年可以交易以來月線最差的1個月。同時，季線更是重挫約60%，是2011年第3季度狂跌68%以來，最差單季表現。至於半年線，比特幣也跌掉58%，若從2021年11月，每枚近6.9萬美元高價相比，重挫超過70%。分析師認為，全球目前是處在高通膨、大力升息以及經濟恐怕衰退等利空環境中，數字貨幣想要大幅反彈的話實屬不易。