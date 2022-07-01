天正國際(6654)因新設備將於第4季開始出貨，預期業績將於第4季回溫，不過全年業績恐難比去年好，今天除息受到台股下跌拖累，盤中股價走弱，呈現貼息。

天正國際為自動化檢測包裝設備廠，終端應用為被動元件、LED、半導體封裝及LTCC濾波器等領域，亦包括Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機、LTCC濾波器測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品。

受到大陸防疫封城停工，及被動元件產業市況不佳等因素影響，天正國際今年第1季稅後盈餘為2452萬元，年減33.15%，每股盈餘為0.66元；累計前5月合併營收為2.53億元，年減33.71%，天正預估，第2季與第1季相近。

展望下半年，天正國際表示，半導體封裝設備等出貨穩定，第3季看起來平平，第4季因新設備開始出貨後會比較好，由於市場變數多，今年業績恐難比去年好，新廠預計明年5月到6月完工，屆時配合新設備推出，對公司業績將有正面助益。

天正國際今天除息，每股配息4.5元，受到台股下跌拖累，股價開低走弱，未能順利填息。