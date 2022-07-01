王瞳和艾成愛情長跑多年，2019年卻爆出女方鬧出和已婚馬俊麟過從甚密風波，馬俊麟太太以「侵害配偶權」將王瞳告上法院，求償400萬，而王瞳隔年就和艾成登記結婚，近日王瞳復出拍戲，傳出和昔日緋聞男友馬俊麟同劇組，外界好奇當事人反應，媒體報導，王瞳事前便跟老公掛保證，這次拍戲會以家庭為主，接著是教會，第三才是工作，會把另一半放第一位，掛保證要艾成別擔心。

王瞳和馬俊麟2019年拍攝《大時代》時傳出假戲真做，甚至正宮梁敏婷還曬出影片，自曝王瞳帶著母親和阿姨「侵門踏戶」質問，讓梁敏婷忍無可忍對王瞳提告，並求償400萬元，而當時艾成表示對王瞳不離不棄，「錯了悔改就好」，並強調沒有要割捨這段感情，「人生不怕重來，重新再來，永不放棄，我絕對原諒」。

王瞳和馬俊麟2019年爆出緋聞。（圖／中時資料照片）

近日，王瞳和艾成放閃現身一起看《獅子王》音樂劇，被問到王瞳最近加入八點檔《市井豪門》，劇中男演員正好有馬俊麟，是否會有合作？艾成先在一旁假裝咳嗽問：「有這件事嗎？」接著強調夫妻同心，過去的事情已經過去，王瞳也解釋雖然在同一部戲，「但公司會安排不同條線。」

據《民視新聞網》報導，王瞳私下曾和艾成說，雖然這次又進八點檔劇組工作，「但是我會跟以前不一樣」，指出她身為人妻後現在內心第一順位是家庭、教會、接著才是拍戲，然而這畢竟是她的工作，會敬業作好份內的事，「可是我的心是以家庭、我的老公為主」，給足艾成安全感。