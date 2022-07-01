交通2措施今（1）日起上路！首先是7月1日起國際駕照改版，比照護照模式，在國際駕照封面加註放大「TAIWAN」字樣，強化國際辨識度。另外職業大型車筆試題庫即將增加更多駐車、煞車時的安全實務操作類題目，要考照的民眾須多注意。

因應7、8月份可能放寬國門，想出國遊玩的民眾可能會有出國自駕遊的需求，國際駕照今日起改版，封面「International Driving Permit」的上方加註更大的「TAIWAN」字樣以強化國際駕照的辨識性。舊版未達使用期限的國際駕照依然可以使用，不需要特別更換。其餘國際駕照相關規定仍不變。想申請新版國際駕照需準備身分證／居留證、2年內2張2吋彩色照片、駕照與護照影本，至各地監理站申請即可，費用250元。

另外，職業大型車駕駛的機械常識筆試題庫，7月起將會新增駐車煞車、大型車主煞車、輔助煞車、輪擋以及駐車裝卸貨物等安全操作，跟安全相關的實務操作類型題目，培養職業駕駛的駕駛習慣。